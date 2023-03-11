شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحضر اجتماع مجلس الأمناء الأول للمجلس العربي للشباب ويشيد بجهود إطلاق جائزة المجلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني،، في اجتماع مجلس الأمناء الأول للمجلس العربي للشباب الذي انعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة البحرين، إطلاق جائزة المجلس العربي للشباب،، وخلال الفعالية ثمن الوزير الارياني عاليًا الدعم والرعاية الكريمة من اصحاب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الامناء لجامعة الامير محمد بن فهد، وسمو الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس امناء الجامعة، وجهودهم في تعزيز قدرات الشباب العربي، مشيدا بدور البروفسور عيسى الانصاري مدير الجامعة.

وأكد الارياني على أهمية الجائزة في تشجيع الشباب العربي، على تقديم ما لديهم من مواهب وابداعات، ومساعدتهم على التميز والاسهام في التنمية وصناعة المستقبل، مشيدا بأهدافها المتمثلة في نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الشبابية العربية على الارتقاء بأدائها وتحسين وتجويد خدماتها ومنتجاتها، وإبراز الممارسات والتجارب الإدارية المتميزة الخاصة برعاية وتأهيل الشباب وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها في البلاد العربية لتكون بمثابة مرجعية عربية يمكن الاقتداء بها عن طريق التطوير والتحسين.

ونوه بالجهود المبذولة من المجلس العربي للشباب، واتحاد الجامعات العربية، في مساعيهم للنهوض بالشباب العربي، وتمكين الباحثين ليسهموا بفاعلية في بناء مجتمعاتهم ودولهم ليكونوا لبنة قوية في الأمن والاستقرار والنماء،

ويترأس المجلس العربي للشباب الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد وتشمل عضويته كلًا من: معمر بن مطهر الأرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالجمهورية اليمنية، وعبدالرحمن بن بداح المطيري وزير الاعلام والثقافة بدولة الكويت والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ناصر الهلال القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والدكتورة جواهر بنت شاهين المضاحكة رئيسة جامعة البحرين، والدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، والدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان، والأستاذ حسن محمد بوهزاع، رئيس الإتحاد العربي للتطوع، والدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية.

ويأتي إطلاق هذه الجائزة كمبادرة من مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وتهدف إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب العربي في مختلف الوظائف والمستويات والقطاعات والاخذ بأيديهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم والتعبير عن منجزاتهم وإسهاماتهم مع تكريم الجهات والمؤسسات الشبابية العربية على إنجازاتها وادائها المتميز في مجال الإدارة والريادة والبحث العلمي.

وترتكز الجائزة على ثلاثة نقاط رئيسية وهي التوعية والتعليم من خلال تطبيق معايير التميز لتطوير وتحسين الأداء على كافة المستويات الوظيفية وخاصة المستوى القيادي، ونقل المعرفة من خلال نقل وتبادل أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات بين الجهات والمؤسسات الشبابية محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز

كما ترتكز ايضا على بناء القدرات من خلال بناء وتطوير قدرات المتخصصين في مجال التميز لتمكين الجهات والمؤسسات الشبابية العربية من الارتقاء بالأداء وتحقيق رضا المتعاملين والمستفيدين من خلال تأهيلهم وتوفير الدعم الفني اللازم لهم.