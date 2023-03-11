شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الباحث المحوري ينال درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نال الباحث عبدالقادر المحوري، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات، من جامعة القاهرة، عن رسالته الموسومة بــ "تأثير الصراعات السياسية والمتغيرات في صناعة الإعلام على الصحافة اليمنية، خلال الفترة من 2020 وحتى 2030م دراسة مستقبلية".

وتم الإشراف على رسالة الدكتوراة للباحث المحوري من جانب أ.د محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، كما تكونت لجنة المناقشة والحكم للأطروحة العلمية من أ.د محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مناقشا ورئيسا، وأ.د نرمين نبيل الأزرق أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفًا، وأ.د سماح المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا.

وأثنت لجنة الحكم والمناقشة، على جهود الباحث المحوري وإعداد رسالته التي تعد من أولى الدراسات التي تتناول مستقبل الصحافة اليمنية في إطار الصراعات السياسية والمتغيرات الإعلامية، وتقدم رؤية علمية لأطراف صناعة الإعلام في اليمن.