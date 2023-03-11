اليمن.. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مليشيات الحوثي ومسلحين قبليين بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات مسلحة، الجمعة، بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإرهابية، محافظة الجوف شمال شرق اليمن، عقب إرسال المليشيا حملة عسكرية لمحاصرة إحدى القرى.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، الجمعة، بين مليشيات الحوثي ومسلحين من قبيلة آل بخيته في مديرية المتون".



وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت عقب إرسال المليشيا الحوثية حملة عسكرية قامت بمحاصرة القرية التابعة لقبيلة آل بخيته إحدى فروع قبيلة آل حمد التابعة لقبائل ذو حسين.



وأضاف أن مسلحي القبيلة احتشدوا ضد الحملة الحوثية وقاموا بمحاصرها ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين قبل أن تتدخل وساطة قبلية لإيقافها.



وأفاد المصدر بأن الحملة جاءت على إثر قيام مسلحين من قبيلة بخيته، الخميس، باستهداف قيادي حوثي يدعى ابن عقيل السيد، ثأراً لمقتل أحد أبناء القبيلة على يده.



وتضاربت الأنباء حول مصير القيادي الحوثي بين من يتحدث عن مقتله وآخر يُشير إلى تأثره بإصابات بليغة نقل على إثرها لأحد مستشفيات العاصمة صنعاء.



ولفت إلى أن التوتر مستمر بين الطرفين حتى عقب تدخل الوساطة لوقف الاشتباكات، في حين لا زال رجال القبيلة يحتشدون إلى المكان تحسباً لأي هجوم محتمل من قبل عناصر الميليشيات.



وفي يناير الماضي، قتل قيادي حوثي يدعى ذياب الفرجة، على يد مسلحين من قبيلة آل حمد في المديرية ذاتها، انتقاماً لمقتل أحد أبناء القبيلة على يد القيادي الفرجة.

