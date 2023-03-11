شكرا لبحثكم عن خبر عبدالرحمن انيس: اتفاق السعودية وايران لن يؤثر على ما يجري في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس ان اتفاق السعودية وايران لن يؤثر على ما يجري في اليمن الا في جزئية وهي: توقف الهجمات الصاروخية الحوثية على المملكة.

واضاف انيس في تغريدة له على تويتر: (( عدا ذلك فالاتفاق يتعلق بتطبيع العلاقات وتبادل السفراء فقط ، وللعلم اندلعت عاصفة الحزم في وقت كانت فيه العلاقات قائمة بين طهران والرياض وقطع العلاقات لم يكن بسبب حرب اليمن، بل كان بسبب اقتحام متظاهرين ايرانيين للسفارة السعودية في طهران احتجاجا على اعدام شيعي سعودي يدعى نمر النمر عام 2016م)).

واعلنت السعودية وايران اليوم اعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية ، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.