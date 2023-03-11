شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر جديدة للحوثي في تعز.. وكمين محكم بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كبدت القوات المشتركة والجيش اليمني مليشيات الحوثي، الجمعة، خسائر جديدة، فيما نصبت القوات الجنوبية كمينا للانقلابيين أسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إنها تصدت في وقت مبكر اليوم لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي الإرهابية، غرب تعز، في إطار تصعيد متواصل للمليشيات منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب، البيان، فإن هجوم مليشيات الحوثي الذي استهدف "محور البرح" القتالي انتهى بفشل ذريع وخسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي أجبرها على التراجع والفرار.

وعلى جبهة ثانية، أعلن الجيش اليمني، في بيان، إحباط هجوم عبر محاولة تسلل لمليشيات الحوثي باتجاه مواقع ببلدة "الشقب" جنوب شرق مدينة تعز الخاضعة لحصار مشدد منذ 8 أعوام.

وذكر الجيش اليمني أنه أحبط هجوما آخر لمليشيات الحوثي على بلدة "وادب صالة" شرق تعز، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في بلدة "الأربعين" شمال المدينة التي تشهد تناميا متزايدا لتصعيد مليشيات الحوثي.

وفي الضالع، قال التلفزيون الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، إن "القوات الجنوبية نصبت كمينا محكما لمليشيات الحوثي في بلدة تورصة في جبهة الأزارق شمال المحافظة".

وبحسب البيان، فإن "الكمين كبد مليشيات الحوثي 3 قتلى على الأقل والعديد من الجرحى قبل أن تتراجع وهي تجر أذيال الهزيمة إلى مواقعها باتجاه مديرية ماوية شرقي تعز الحدودية".

وتشهد جبهات القتال في الضالع وتعز ولحج والحديدة ومأرب تصعيدا حوثيا للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك ضمن ضغط عسكري لتحقيق مكاسب سياسية ولإفشال مهمة المبعوث الأممي الرامي لتجديد هدنة موسعة.