صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف رجل الأعمال "عبدالله الحُثيلي" من منزله 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، رجل الأعمال الشيخ "عبدالله أحمد الحثيلي"، المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط من منزله بصنعاء، وقامت بإخفاءه قسرًا لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تواصل حصار مصنع شملان.

وأدانت الحكومة اليمنية، جريمة اختطاف الشيخ الحثيلي، واستمرار حصار مصنع شملان من قبل مليشيا الحوثي، مؤكدة أن هذا يأتي في اطار حملات التضييق الحوثية ضد رجال الأعمال للدفع بهم للمغادرة إلى خارج البلاد.

جاء ذلك على لسان ● ندين ونستنكر بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اختطاف رجل الأعمال الشيخ عبدالله احمد الحثيلي المدير العام لمؤسسة الحثيلي للنقل وخدمات حقول النفط، من منزله واخفاءه قسريا لليوم الثالث على التوالي، في اطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال… pic.twitter.com/ap2rKiLVMI — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 10, 2023 في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات له على "تويتر".

واعتبرت الحكومة اليمنية، اختطاف مليشيا الحوثي لرجل الأعمال الحثيلي، بأنه يأتي "في إطار مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والاعمال منذ الانقلاب".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة تأتي في ظل استمرار حصار مليشيا الحوثي الإرهابية على مصنع شملان للمياه المعدنية، أكبر مصانع إنتاج للمياه في اليمن، ووقف خط الإنتاج".

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الممارسات الحوثية تؤكد "مُضيَها في تنفيذ مخطط تجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الأموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها".

وطالبت الحكومة، "المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بموقف واضح لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص عبر التضييق والابتزاز المستمر للتجار والمستثمرين".

وأكدت الحكومة اليمينة أن هذه الممارسات الحوثية "تهدد بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وفي وقت سابق، اختطفت مليشيا الحوثي، اثنين من موظفي مصنع شملان للمياه المعدنية بصنعاء، وفرضت حصارا خانقا على المصنع الذي قامت باقتحامه وطرد العاملين منه يوم الأربعاء الماضي.