فرضت حصارًا على المصنع.. مليشيا الحوثي تختطف اثنين من موظفي مصنع شملان بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، اثنان من موظفي مصنع شملان للمياه المعدنية بالعاصمة صنعاء، بعد يومين من اقتحام المصنع وطرد العاملين منه بقوة السلاح.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عصابة القيادي الحوثي المدعو "حَسَن الجودة" قامت صباح اليوم الجمعة، باختطاف المدير المالي لمصنع شملان، وموظف المبيعات من منزليهما، واقتادوهما إلى جهة مجهولة".

يأتي هذا في الوقت الذي الذي قام فيه القيادي الحوثي المُكنى "أبو مطلق"، باستقدام تعزيزات مسلحين، وأطقم، وقاموا بحصار المصنع.

وكانت مليشيا الحوثي قد قامت الأربعاء الماضي، بإغلاق مصنع شملان، وطردت العاملين منه؛ وذلك على خلفية رفض إدارة ومالكي المصنع تقاسم العوائد المالية مع القيادي الحوثي "الجودة"، المقرب من "عبدالخالق الحوثي" شقيق زعيم المليشيا.



يُشار إلى أن القيادي الحوثي "الجودة"، سبق وأن أقدم على خطوة مماثلة في مارس من العام الماضي، في إطار سياسية الابتزاز المالي الذي تفرضه مليشيا الحوثي ضمن مسلسل حربها على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.



وأمس الخميس، هددت نقابة مُصنعي المياه المعدنية في صنعاء، بالإضراب ووقف العمل في جميع مصانع المياه المعدنية، في حال استمر اعتداء قيادي حوثي على مصنع "شملان" للمياه المعدنية.



وقالت النقابة، "إن هذه الجرائم تنال من أمن واستقرار الوطن وتعكس صورة سلبية عن مستوى الأمان التي تتطلبه بيئة الاستثمار، وتؤثر على جذب الاستثمارات لبلادنا وتجعل ممارسة الأعمال محفوفة بالمخاطر".

وشركة (شملان)، هي شركة يمنية محدودة ورائدة في صناعة المياه المعدنية، تأسست أواخر سبعينات القرن الماضي، ونالت شهرة واسعة على المستوى المحلي كأشهر مياه يمنية خلال العقود الماضية.

صور للأطقم الحوثية وهي تحاصر المصنع بعد إغلاقه..