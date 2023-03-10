شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يهنئ الرئيس الصيني بمناسبة انتخابه لولاية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة. وعبر الرئيس القائد في البرقية عن خالص التهاني، وصادق التمنيّات لفخامة الرئيس شي جين بينج بالتوفيق والنجاح، ولشعب الصين الصديق دوام التقدم والازدهار، والعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنماء.

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