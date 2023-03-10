شكرا لبحثكم عن خبر جمعية غواصي عدن تعقد اجتماعها التأسيسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص:

عقدت جمعية غواصي عدن الأربعاء اجتماعها التأسيسي في قاعة نادي الشعلة الرياضي بمديرية البريقة، بعد توجيهات الأخ وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس، وبحضور مندوب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل/عدن واللجنة التحضيرية لجمعية غواصي عدن وكافة الأعضاء المؤسسين للجمعية.

وقد تطرق مندوب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمته الى الخطوات التنظيمية المتبعة، وإلى أهمية الجمعية كجمعية نوعية باعتبار هذا النوع من الجمعيات جديد على عدن في هذا المجال متمنياً لها النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافها التي تخدم مدينة عدن وناسها وبيئتها البحرية.

فيما ألقى الدكتور/ جمال باوزير عضو اللجنة التحضيرية عبر من خلالها عن جزيل شكره للقائمين على هذا العمل المنشود، مؤكدا على أن عدن واجهة سياحية لديها كل المقومات لتكون من أفضل واجهات السياحة البحرية، وعلى أهمية تضافر الجهود بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إنجاز خطة العمل المستقبلية المخطط لها، آملاً التعاون المثمر مع الجمعية من كل الجهات الحكومية والخاصة.

وتطرق الكابتن/وضاح الوحيري عضو اللجنة التحضيرية في كلمته على ضرورة تنفيذ خطة الجمعية في كل الأعمال بما في ذلك تجهيز فريق الانقاذ المجهز تحت شعار ( لا غريق بعد اليوم ).

عقب ذلك تم إجراء عملية الاختيار والموافقة من قبل الأعضاء في أجواء ديمقراطية هادئة وبتفاعل الجميع حيث تم التوافق على قوام الهيئة الادارية لجمعية غواصي عدن وهم على النحو الاتي: الكابتن علي الحامد رئيساً للجمعية، والدكتور/ جمال باوزير أمينا عاما للجمعية، والكابتن/وضاح الوحيري المسؤول المالي، وعضوية كل من الكابتن عمرو القاسمي، والكابتن رامي الشيباني.

كما تم ترشيح أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش من الاتية اسمائهم: الأخ/ بكيل أبو العز رئيساً، والأخ/ وضاح نزار نائباً للرئيس، والأخ / أحمد فؤاد مقرر اللجنة.

الجدير بالذكر أن جمعية غواصي عدن قد قامت بثلاث حملات تطوعية تحت شعار "غواصون من أجل البيئة" لتنظيف سواحل عدن والمياه المغمورة في مديريات خورمكسر والتواهي والبريقة واستخراج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة المختلفة.. وهي تهدف لتحقيق أهدافها المختلفة منها رفع الوعي البيئي وحماية البيئة البحرية وكائناتها من الضرر، وإيصال رسالة إلى فئات المجتمع المختلفة من زوار و صيادين وغيرهم بأهمية الحرص على حماية سواحل وبحر عدن من الملوثات التي تلحق الأذى بالإنسان والأحياء البحرية المختلفة.