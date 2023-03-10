مقتل تاجر برصاص عناصر تابعة لقوات المجلس الانتقالي بمدينة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل تاجر، يوم الخميس، على يد عناصر مسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي، وسط مدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن عناصرًا ترتدي الزي العسكري تابعة لقوات المجلس الإنتقالي، اقتحمت متجرًا بمدينة عدن، وأطلقت النار على مالك المتجر ويدعى "أحمد حمود الصرمي".

وبحسب المصادر، فإن مالك المتجر "الصرمي" تعرض لإطاق نار بشكل مباشر في مشهد مروع.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يوثق الإقتحام وإطلاق النار على التاجر وسط فوضى عارمة تشهدها مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

ولم توضح الجهات الرسمية ملابسات هذه الجريمة ودوافع الملسحين لارتكابها.