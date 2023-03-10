اليمن.. طالبة تفوز بجائزة القرآن الكريم بالأردن وإصابة شقيقها بانفجار لغم بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - حصدت الطالبة اليمنية "منار سلطان" المركز الأول عالميًا في مسابقة القرآن الكريم، التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان.

وحصدت منار المركز الأول في المسابقة التي تنافس فيها 41 دولة منافسة، وتدرس منار في مدرسة الشهيد الحكيمي بمدينة تعز.

وجاء فوز الطالبة منار سلطان، بعد يوم من إصابة شقيقها؛ إثر انفجار بقايا مقذوف بشارع الأربعين بمدينة تعز، ما أدى إلى بتر يديه، وفقد إحدى عينيه.

وحسب عضو لجنة التحقيق الوطنية إشراق المقطري، فإن شقيق منار، بترت يديه، وفقد إحدى عينيه؛ نتيجة إصابته بانفجار المقذوف.

ودعت المقطري إلى التعاون مع أسرة منار مؤكدة أنها "أسرة متعفّفة جدًا، وكلفة علاج شقيقها باهضة".

صورة شقيق منار الذي تعرض لإصابة نتيجة انفجار مقذوف بتعز