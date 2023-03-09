وفد فرنسي يبحث مع الحكومة اليمنية تأثيرات الحرب الاقتصادية الحوثية على السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى وفد فرنسي، يوم الخميس، مباحثات مع الحكومة اليمنية حول تأثيرات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي في عموم البلاد.



وبحسب السفارة الفرنسية لدى اليمن،"التقى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية قادم من باريس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في عدن بحضور السفير الفرنسي جان ماري صفا".



وقال البيان، إنه جرى خلال اللقاء "مناقشات موسعة حول الوضع الاقتصادي للحكومة اليمنية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لدبلوماسيين لمقر البنك المركزي.



كما أجرى الوفد الفرنسي مباحثات مع نائب وزير المالية اليمني ومساعديه حول تأثير الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على السكان في عموم البلاد، وفق المصدر.



وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شنت أواخر العام الفائت هجمات إرهابية على الموانئ والمنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام.



في سياق أخر، القى الوفد الفرنسي في عدن بناشطات في مجال حقوق المرأة، وفق بيان للسفارة الفرنسية لدى اليمن على حسابها بتويتر.



وقال البيان:"تقف فرنسا إلى جانبهن وتذكر بالدور الأساسي للمرأة في تحديد مستقبل البلاد وعملية السلام وتدعم تمثيلها في المؤسسات".



وأكد أن فرنسا تدين كما في إيران وأفغانستان، التدهور المقلق لحقوقهن الأساسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

