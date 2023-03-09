تعز.. افتتاح المعرض الرمضاني الأول للمؤسسة الاقتصادية اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت السلطة المحلية بتعز، اليوم الخميس، معرض الشهر الكريم "الخيمة الرمضانية" في مركز سيتي مول الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.



وخلال الافتتاح أشاد محافظ تعز نبيل شمسان، بجهود وفاعلية المؤسسة الاقتصادية والجهات المتعاونة معها، مشيرًا إلى أهمية توسيع هذه المعارض لتشمل المديريات.



وقال شمسان إن السلطة المحلية حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المعرض؛ ليتمكن المواطنون من شراء احتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفضة.



ووجه مكتب الصناعة بمراقبة الأسعار في المحال التجارية ومراعاة المواطنين والتخفيف عنهم مما يعانونه من الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار الحرب والحصار وإغلاق الطرق من مليشيا الحوثي، الذق تسبب في ارتفاع أسعار السلع والبضائع.



وشارك في المعرض الذي يعد هو الأول منذ بدء حرب مليشيا الحوثي على المدينة العديد من الشركات التجارية الكبرى والمؤسسة الاقتصادية وتقديم عروض مختلفة من المواد الاساسية والاستهلاكية بنسبة تخفيضات تتراوح مابين 20 إلى 30% للتخفيف من أعباء المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



وشهد المعرض عقب افتتاحه اقبالا كبيرا من السكان الذين توافدوا لشراء متطلبات الشهر الكريم..

