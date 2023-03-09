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الضالع.. الجيش اليمني يعلن استهداف تعزيزات لمليشيات الحوثي قادمة من إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم الخميس، أن استهدف تعزيزات لتنظيم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا أثناء قدومها من محافظة إب، في طريقها إلى جبهات محافظة الضالع جنوب اليمن.
 
وأفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من إتجاه محافظة إب.
 
وأكد المصدر أن القصف الصاروخي كبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، دون تفاصيل إضافية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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