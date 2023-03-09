شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يناقش مع محافظ حضرموت إحتياجات قطاع الصحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، الوضع الصحي الراهن في المحافظة والاحتياجات اللازمة لتطويره.

وزير الصحة يناقش مع محافظ حضرموت إحتياجات قطاع الصحة

واستعرض اللقاء أوضاع المختبرات الطبية المركزية وبنوك الدم وضرورة دعمها لتقدم افضل الخدمات للمرضى.

وفي اللقاء، اشاد وزير الصحة بدور السلطة المحلية في حضرموت ودعمها للقطاع الصحي الذي يشكل انموذجا يحتذى به في المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تولي مكاتبها بالمحافظات جل الاهتمام وتعمل على دعمها بالأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية بهدف رفع كفاءة أدائها.

وأكد وزير الصحة اهتمام الوزارة الكبير بالجوانب التعليمية في التخصصات الطبية المختلفة من خلال تعزيز ماتم افتتاحه من مساقات للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والتفكير الجاد في افتتاح مساقات تخصصية أخرى.