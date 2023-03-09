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الأخبار الطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارالطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله الطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله الخميس 09 مارس 2023 02:45 مساءً منار تستلم الجائزة حصلت الطالبة منار سلطان من طالبات مدارس العاصمة عدن على المركز الأول في مسابقة حفظ كتاب الله التي اقيمت في المملكة الاردنية الهاشمية. . روابط ذات علاقة لحج.. حرمان آلاف الأسر من مساعدات برنامج الأغذية العالمي تحديد موعد صلاة العيد في العاصمة عدن .. تعميم غدا المتمم لرمضان المبارك "مجسم للكعبة" في كربلاء.. وغضب في العالمين العربي والإسلامي "فيديو" المزيد في الأخبار وزير الصحة يرأس اجتماعا موسعا لتقييم حملة الشلل والتمهيد لحملة الحصبة رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعا صحياً موسعا ضم عددا من قيادات وزارة الصحة وشركائها

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