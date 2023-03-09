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الطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية d5e953d5b3.jpg الأخبار arr.png الطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله

الطالبة اليمنية منار تحصل على المركز الأول عالمياً في حفظ كتاب الله

الخميس 09 مارس 2023 02:45 مساءً
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منار تستلم الجائزة

حصلت الطالبة منار سلطان من طالبات مدارس العاصمة عدن على المركز الأول في مسابقة حفظ كتاب الله التي اقيمت في المملكة الاردنية الهاشمية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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