شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن طوق يؤكد أن الإمارات تمتلك قطاعًا سياحيًا مميزًا أثبت مرونة في مواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، أجنحة الدولة المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، المقام حاليًا، والذي يعد واحدًا من أكبر المعارض المختصة بالترويج السياحي والتسويق التجاري في العالم.

وأكد بن طوق في بيان صحافي وفقا لموقع 24، أن دولة الإمارات تمتلك قطاعًا سياحيًا مميزًا وقويًا، أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم، موضحًا أن الأرقام المميزة التي يحققها قطاع السياحة الإماراتي، رسخت مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، وجعلتها وجهة مستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، وذلك لامتلاكها بنية سياحية متطورة، ومنشآت فندقية على أعلى مستوى، ومقاصد سياحية وتراثية متنوعة ومتفردة، إضافة إلى المناخ الآمن والاستقرار الذي تتمتع به الدولة.



وقال: "بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تجاوز قطاع السياحة الإماراتي هذه الأزمات سريعًا وواصل تحقيق أرقام نمو قياسية تعدت معظمها مستويات عام 2019؛ فبنهاية عام 2022 استقبلت المنشآت الفندقية بالدولة 25 مليون نزيل قضوا 91 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو بلغت 18% عن عام 2021 وبنسبة 7% عن عام 2019، كما بلغت عدد المنشآت الفندقية بالدولة ما يقارب 1200 منشآه بنمو 5% عن عام 2019، ووصلت الغرف الفندقية إلى أكثر من 200 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 11% عن عام 2019، كما وصلت نسبة الإشغال بالدولة خلال عام 2022 إلي 71% وهي من ضمن الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، فيما حققت الإيرادات الفندقية خلال عام 2022، قفزة نوعية حيث وصل إجمالي الإيرادات الفندقية إلي 38 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 23% عن عام 2019".



وأضاف: "يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بما يقرب من 11% من الناتج المحلي سنويًا، لذا جاءت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تهدف إلى استمرار تعزيز القطاع السياحي بالدولة، ليصل حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني إلي 450 مليار درهم أي بزيادة سنوية تبلغ 27 مليار درهم وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031".

وتابع: "لا تزال حكومة دولة الإمارات تطلق المبادرات المبتكرة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاته المتنوعة، وكان لحملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور كبير في دعم تلك المؤشرات الإيجابية".

تمثيل متميز

وتفصيلًا، اطلع بن طوق على أجنحة إمارات الدولة المشاركة في المعرض، والتقى برؤساء الوفود والمشاركين، وأشاد بمستوى التمثيل المتميز، الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع السياحي بالإمارات، والبرامج المتنوعة التي يوفرها للسائحين من جميع أنحاء العالم.

وأكد خلال جولته على أهمية الهوية السياحية الموحدة للإمارات، مع الحفاظ على خصوصية كل إمارة وإبراز ما تمتلكه من مقومات سياحية ووجهات جاذبة من خلال أجنحتها المشاركة في المعرض، لدعم نمو حركة السياحة والسفر إلى الدولة، وعرض الفرص المتاحة للاستثمار في الأنشطة السياحية المختلفة، وبما يعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.