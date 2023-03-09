صنعاء..نقابة مصانع المياه المعدنية تهدد بوقف الإنتاج إذا لم يتم ضبط المعتدين على مصنع "شملان"

المنامة - ياسر ابراهيم - هددت نقابة مُصنعي المياه المعدنية في صنعاء، بالإضراب ووقف العمل في جميع مصانع المياه المعدنية، في حال استمر قيادي حوثي عدوانه على مصنع "شملان" للمياه المعدنية.



وأدانت النقابة في بيان لها وصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، "الاعتداء السافر على مصنع مياه شملان ومحاصرته من قبل المدعو حسن الجودة وعصابته المسلحة والقيام بالتخييم في باب المصنع مما أدى إلى إيقاف المصنع ومنع العاملين والوكلاء".



وقالت: "إن هذه الجرائم تنال من أمن واستقرار الوطن وتعكس صورة سلبية عن مستوى الأمان التي تتطلبه بيئة الاستثمار، وتؤثر على جذب الاستثمارات لبلادنا وتجعل ممارسة الأعمال محفوفة بالمخاطر".



وطالب البيان، سلطات الحوثيين إلى الإسراع في إلقاء القبض على المدعو "حين الجودة "وعصابته المسلحة وفك الحصار عن المصنع وتقديمهم إلى الأجهزة القضائية حتى ينالوا جزائهم الرادع.



وأمس الأربعاء، أقدم المشرف العسكري لمليشيا الحوثي في مديرية همدان، حسن الجودة رفقة عصابة مسلحة، على اقتحام مصنع شملان للمياه المعدنية، (شمال غرب صنعاء)، وأوقفوا خطوط الإنتاج، وطردوا جميع العاملين.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت "إن مسلحي القيادي الحوثي، نصبوا خياما في بوابة المصنع، واعتدوا على الوكلاء والعاملين معهم بالضرب وأجبروهم على المغادرة".



وأوضح المصدر أن ذلك جاء على خلفية رفض إدارة ومالكي المصنع تقاسم العوائد المالية مع القيادي الحوثي، المقرب من "عبدالخالق الحوثي" شقيق زعيم المليشيا.



وشركة (شملان)، هي شركة يمنية محدودة ورائدة في صناعة المياه المعدنية، تأسست أواخر سبعينات القرن الماضي، ونالت شهرة واسعة على المستوى المحلي كأشهر مياه يمنية خلال العقود الماضية.

