صنعاء.. مليشيا الحوثي تُغلق مصنع شملان للمياه المعدنية وتطرد العاملين منه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على إغلاق مصنع شملان للمياه المعدنية شمال غرب صنعاء، وطردت العاملين منه.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت" إن مسلحين حوثيين تابعين للمشرف العسكري لمليشيا الحوثي في مديرية همدان، حسن الجودة، اقتحموا مقر المصنع الواقع في منطقة شملان بمديرية همدان (شمال غرب صنعاء)، وأوقفوا خطوط الإنتاج، وطردوا جميع العاملين.



وأضاف أن مسلحي القيادي الحوثي، نصبوا خياما في بوابة المصنع، بهدف منع دخول وخروج شاحنات المصنع وموظفيه.



وأوضح المصدر أن ذلك جاء على خلفية رفض إدارة ومالكي المصنع تقاسم العوائد المالية مع القيادي الحوثي، المقرب من "عبدالخالق الحوثي" شقيق زعيم المليشيا.



يُشار إلى أن القيادي الحوثي، سبق وأن أقدم على خطوة مماثلة في مارس من العام الماضي، في إطار سياسية الابتزاز المالي الذي تفرضه مليشيا الحوثي ضمن مسلسل حربها على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.



وشركة (شملان)، هي شركة يمنية محدودة ورائدة في صناعة المياه المعدنية، تأسست أواخر سبعينات القرن الماضي، ونالت شهرة واسعة على المستوى المحلي كأشهر مياه يمنية خلال العقود الماضية.

