وزير يمني: اليمن واحدة من أكثر البلدان في العالم شُحًا بالمياه

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن اليمن واحدة من أكثر البلدان في العالم شٌحًا بالمياه.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، مع مدير البنك الدولي في اليمن تانيا ميير، لمناقشة تدخلات البنك الدولي في قطاعي المياه والبيئة، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد أشار الشرجني إلى التحديات التي يواجهه قطاع المياه بسبب الحرب، وتوقف البرامج الاستثمارية للمؤسسات المحلية، وتعليق العمل بالاستراتيجية الوطنية للمياه، وآثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في اليمن.

من جانبها، شددت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، ضرورة استمرار التنسيق مع الحكومة اليمنية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات.

وأكدت المسؤولة الأممية، استمرار دعم البنك الدولي لقطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن ومساعدته في تجاوز التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة.