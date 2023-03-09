تقارير طبية والتذاكر ذهابًا وإيابًا.. إجراءات أردنية جديدة لليمنيين القادمين اليها

المنامة - ياسر ابراهيم - اشترطت المملكة الأردنية، حصول اليمنيين على تقارير طبية صادرة من الجهات المختصة لديها، للسماح بدخول أراضيها، وكذا تذاكر سفر ذهاب وإياب.

ووفق الوثيقة الصادرة هيئة تنظيم الطيران المدني الى عدد من خطوط الطيران، بينها الخطوط الجوية اليمنية، فقد ألغت الأردن العمل بالتقارير الطبية اليمنية.

ونص التعميم على "عدم السماح بتحميل المسافرين القادمين لغايات العلاج عبر الطائرات القادمة من اليمن غلا وفق التعليمات النافذة والخاصة بالسياحة العلاجية، بما في ذلك اشتراط وجود تقارير طبية صادرة عن المستشفيات الأردنيةز

وطالبت بمراعاة الفئات العمرية المحددة بموجب التعليمات والتي تشترط حصول الذكور من القادمين ضمن الفئة العمرية (15-50) عامًا على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

كما اشترطت حصول كافة المسافرين من الجنسيات اليمنية والسودانية القادمين للمملكة لغايات العلاج على تذاكر ذهاب وعودة من وإلى المملكة وعدم قبول السماح لهذه الفئة من الركاب بالدخول في حال حصولهم على تذاكر سفر لغايات القدوم فقط.

