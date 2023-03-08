أثارت الرعب في أوساط السكان.. اشتباكات عنيفة في صراع على عقارات جنوبي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة في وقت متأخر ليلة أمس بين مجاميع مسلحة جنوبي صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مجاميع مسلحة خاضت معركة بالأسلحة المتوسطة في شارع الجرداء جنوبي صنعاء، مشيرة إلى الاشتباكات اندلعت على خلفية صراع بين المجاميع على عقارات متنازع عليها في المنطقة.



وأفاد أهالي المنطقة بأن رصاص الاشتباكات أصابت عدة منازل، ولم يسقط ضحايا من المدنيين في تلك الاشتباكات، لكنها أصابت الأهالي بالرعب نتيجة تفاقم الانهيار الأمني في مناطق سيطرة الحوثي.



وتشن مليشيا الحوثي حملة مكثفة للسيطرة على العقارات وتعظيم مواردها، وقال تقرير فريق خبراء العقوبات بمجلس الأمن الشهر الماضي، إن هجومين للمليشيا على عقارات في الحديدة، أسفر عن انتزاعها السيطرة على عقارات من السكان بقيمة 190 مليون دولار في مديريتي بيت الفقيه والتحيتا.

