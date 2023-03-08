بعد توقف دام 8 سنوات.. شركة الغاز بتعز تعلن وصول قاطرتين عبر طريق المخا- الكدحة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة تعز المهندس بلال القميري، الأربعاء، وصول قاطرتين غاز حمولة 25 طنا لأول مرة إلى مدينة تعز عبر طريق المخا - الكدحة.



واعتبر القميري، أن وصول قاطرتين محملة بالغاز إلى مدينة تعز يعد انجازا مهما بعد توقف دام 8 أعوام نتيجة الحصار وإغلاق المليشيات الحوثية للطرقات الرئيسية المؤدية للمحافظة جنوب غرب اليمن، وفق مكتب إعلام المحافظة.



وقال إن "تفريغ حمولة القاطرتين في محطة التربة بالخيامي وتعبئة حصص الوكلاء تأتي ضمن اهتمام الشركة الشركة اليمنية للغاز بتسهيل وصول حصة المحافظة وتغطية احتياجات المواطنين وذلك عبر طريق المخا الكدحة لأول مرة".



وأشار إلى أن ذلك سيخفف من معاناة أبناء المحافظة، مؤكدا أنه سيتم تحويل دخول قاطرات الغاز عبر هذا الطريق الإستراتيجي مع انتهاء أعمال الشق والسفلتة خلال الاشهر القليلة القادمة.



وطمئن القميري المواطنين بأن المديريات المحررة ستشهد تحسنا كبيرا في العملية التموينية لمادة الغاز وتحديدا مع قدوم الشهر الكريم، مشيرا الى أن الوضع التمويني للغاز سيتوفر بشكل كافي لتغطية حاجة المواطنين.

