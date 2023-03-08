شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يرأس اجتماعا موسعا لتقييم حملة الشلل والتمهيد لحملة الحصبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعا صحياً موسعا ضم عددا من قيادات وزارة الصحة وشركائها ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة.

الاجتماع كرس للوقوف أمام النتائج المحققة لحملة التحصين ضد شلل الأطفال التي تنفذها الوزارة حاليا والآليات المتبعة في تنفيذها وجملة النجاحات المحققة فيها والعوائق والاشكاليات التي تعترضها والإعداد والتهيئة لتنفيذ حملة الحصبة بعد تزايد حالات الإصابة بها.

وثمن وزير الصحة الجهود المبذولة لانجاح حملة التحصين ضد شلل الاطفال مطلعا من مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات الذين تداخلوا على تقنية الاتصال المرئي مستعرضين النتائج المحققة ميدانيا وجملة الإشكالات فيها.

وزير الصحة دعا مدراء مكاتب الصحة إلى الاشراف المباشر على سير حملة التحصين والعمل على رفع نسبة التغطية، مشيراً إلى أن جملة الملاحظات المطروحة ستكون محل اهتمام لوضع الحلول المناسبة لها.

وأشار الوزير بحيبح إلى ضرورة إشراك الشبكات المجتمعية المختلفة للإسهام في إنجاح الحملة.

وأكد وزير الصحة أهمية مراجعة آلية العمل الحالية وتقييمها ومواجهة اشكاليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة وتحليل الاسباب ومعالجة الإخفاقات والعمل بروح الفريق الواحد وتلافي القصور في الحملات المقبلة.

مثنيا على الدور الفاعل والمساند للحملة المبذول من المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وكوادره ومناصريه في مختلف المحافظات.

من جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي بالنجاحات التي تحققها الفرق الصحية العاملة في حملة التحصين ضد شلل الاطفال متجاوزة الصعاب والمعوقات.

واستعرض الوليدي جملة الإجراءات المعززة لعمل فرق التحصين المتخذة من الوزارة وشركائها وكذا الترتيبات المتخذة لإنفاذ حملة التحصين ضد مرض الحصبة التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي.

لافتاً إلى أن جميع المحافظات ستعمل من الأسبوع المقبل على تعزيز التحصين الايصالي فيها إلى حين تنفيذ الحملة الموسعة للحصبة.

مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور محمود طاهر أثنى على الإنجازات الكبيرة المحققة في حملة التحصين ضد شلل الاطفال والتي تشكل مقدمة لتغطية شاملة لكل اطفال البلاد.

مشيراً إلى الجهود كبيرة التي تبذل بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وجافي لاستعجال العمل في الاستجابة لوباء الحصبة.

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الاجتماع استعرض الوضع الوبائي الراهن للحصبة وتوزيع انتشارها على المحافظات والمديريات.

كما تناول الاجتماع الترتيبات اللازمة لتنفيذ حملة التحصين ضد الحصبة والأهمية القصوى لذلك، متناولا عدد من آراء الخبراء والمختصين الموجهة لتشخيص الوضع الوبائي وكيفية التعامل معه