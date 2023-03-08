شكرا لبحثكم عن خبر تحذير.. منخفض جوي وحالة مطرية واسعة تشمل 10 دول عربية ابتداء من السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنتظر عشر دول عربية منخفض جوي يسبب امطار غزيرة وتأتي الإضطرابات الجوية على نطاق إقليمي واسع، مؤدية الى نشوء أحوال جوية غير مستقرة.

توقع مركز طقس العرب للتنبؤات الجوية، تأثر اجزاء واسعة من المشرق العربي، بحالة جوية إقليمية ماطرة، تضم دول ( مصر /الأردن/ فلسطين/ لبنان/ سوريا/ العراق/ الكويت/ السعودية/ قطر/ البحرين/ اليمن)، اعتبارا من السبت المقبل 11 آذار/ مارس الحالي، إذ يتسع نطاقها تدريجيا خلال الأسبوع، وفقا للخرائط الجوية.

وقال طقس العرب، إن الإضطرابات الجوية تأتي على نطاق إقليمي، نتيجة توقعات باندفاع موجات روسبية متتابعة نحو المنطقة على إثر اتساع واضح لدوامة الخلية القطبية جنوباً، بحيث يُتوقع اندفاع منخفضات جوية في طبقات الجو العالية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وشمال مصر، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية.

وأضاف أن تلك الحالة الجوية تؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة، واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال، و يُتوقع بذلك أن تكون الحالة الجوية في أوجها و قوتها داخل المملكة العربية السعودية على وجهِ الخُصوص.

توقعات الامطار الاسبوع القادم

ووفقا لمؤشرات المُحاكاة العددية للغلاف الجوي، يُتوقع اندفاع المنخفض الجوي العلوي للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط مع مطلع الأسبوع القادم، بحيث تنطلق شرارة الحالة الماطرة تدريجياً يوم السبت بدءاً من المُرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية بإذن الله، و يتسع نطاق تأثير هذه الحالة الماطرة يوم الأحد 12 مارس/آذار 2023 لتشمل أجزاء واسعة من السعودية وتمتد للكويت والعراق، وقد تطال أجزاء من بادية بلاد الشام.

أما يوم الاثنين، ومع تحرك المنخفض العلوي شرقاً، تبقى فرص الأمطار على الكويت وجنوب وشرق وشمال شرق السعودية والعراق، مع احتمالية تدفق بعض السُحب الماطرة المُتفرقة لقطر و البحرين.

تجدد الحالة الماطرة على نطاق واسع يومي الثلاثاء والأربعاء

وتوقع طقس العرب اندفاع منخفض جوي جديد للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط يومي الثلاثاء و الأربعاء 14 و 15 مارس/آذار 2023، ليضخ تبريد قوي نحو الجزيرة العربية وتتشكل موجة قصيرة مُعلنة تجدد الحالة الجوية الماطرة على نطاق واسع.”