شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، سعادة جابريل مونويرا فينالس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية، والإنسانية، والعسكرية، والأمنية في بلادنا، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، والدور الذي تلعبه بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لإنعاش الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبنا.

وجدد الرئيس الزُبيدي في اللقاء، موقفه الداعم للسلام والجهود المبذولة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الصراع في بلادنا، والبدء بعملية سلام شاملة، مشددا على محورية قضية شعب الجنوب في أي حل قادم.

وأكد الرئيس الزُبيدي في اللقاء على أهمية تفعيل فريق المفاوضات المُقر من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وتمكينه للقيام بالمهام المنوطة به في إدارة ملف المفاوضات كممثل لمختلف القوى المنضوية في إطار المجلس.

من جانبه أكد السفير فينالس دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا، مجددا دعم كذلك دول الإتحاد لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة في مساعيهما المبذولة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية ووقف تدهور الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها شعبنا.

حضر اللقاء من جانب المجلس السيد عمرو البيض عضو هيئة رئاسة المجلس، الممثل الخاص لرئيس المجلس للشؤون الخارجية، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومن الجانب الأوروبي محمد أيوب ضابط سياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ميلوس توسيك ضابط سياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.