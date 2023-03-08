شكرا لبحثكم عن خبر برعاية وزير النفط والمعادن : وزارة النفط والمعادن تقيم حفل تكريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

٨ مارس ٢٠٢٣م

الإعلام النفطي

برعاية معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي تم تدشين حفل تكريمي بحضور مستشار الوزير الدكتور رشيد بارباع ومدير مكتب الوزير حسن الجنيد ومدير عام الموارد البشرية جمال سوده ومدير عام الشؤون المالية ياسين عبيد بالعاصمة المؤقتة عدن تم إقامة حفل تكريمي لموظفي ديوان الوزارة من الكادر النسائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشار الدكتور رشيد بارباع بأن إقامة الحفل التكريمي يأتي ضمن الاهتمام والرعاية التي توليها الوزارة بقيادة معالي الوزير الدكتور سعيد الشماسي بالكوادر النسائية مؤكدا بأنهم عنصر أساسي في النجاحات والإنجازات التي يتم فيها تحقيقها.

وشددت الأستاذه وفاء سالم الى أهمية مضاعفة الجهود والمثابرة للتطوير من القدرات والمهارات والعمل كفريق عمل واحد بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.