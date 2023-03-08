شكرا لبحثكم عن خبر قطاع التدريب والتأهيل يدشن دورة تدريبية حول "مهارات التصوير الرقمي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن قطاع التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، وبالتعاون مع إدارة المرأة والطفل في الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التصوير الرقمي".

وفي افتتاح الدورة نقل د.عبدالله الحو عضو مجلس ادارة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي رئيس قطاع التدريب والتأهيل، للحاضرين، تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الراعي الأول للإعلام والإعلاميين الجنوبيين.

وأكد د. الحو في سياق كلمته، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسة دورات تدريبية قام بها القطاع في الفترة الماضية وستستمر لاستهداف الشباب والشابات الجنوبيين، مشير إلى أهمية تنمية مهارات الكادر النسائي في هيئات المجلس الانتقالي المحلية وتلقيهن المهارات الحديثة في مجالات التصوير الرقمي والمونتاج وتصاميم الجرافيك وصناعة المحتوى وغيرها من المهارات الاعلامية.

وطالب د.الحو الفتيات المستهدفات في هذه الدورة إلى الاستفادة من كل الدروس والمهارات التي سيتلقونها ونقلها في حياتهن العملية ونشاطهن اليومي ، متمنيا لهن النجاح.

من ناحيته أشاد الأخ أحمد عبدي رئيس تنفيذية انتقالي مديرية التواهي بالعاصمة عدن بالدور التنويري والتدريبي الذي يقوم به قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ورئيسه د.عبدالله الحو في تأهيل وتدريب كوادر انتقالي العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب وتنمية مهاراتهم في الإعلام الحديث، متمنيا مزيدا من تطوير العلاقة المشتركة بين القيادة المحلية للمجلس في مديرية التواهي وقطاع التدريب والتأهيل.

إلى ذلك نوهت الاستاذة هناء الذيباني رئيس إدارة المرأة والطفل في تنفيذية انتقالي التواهي، إلى أن هذه الدورة التي يقيمها قطاع التدريب والتأهيل تمثل اهمية خاصة كونها متخصصة بتأهيل الشابات الجنوبيات بالمهارات والتقنيات الحديثة، شاكرة جهود القطاع في مهامه التدريبية والتأهيلية.

وتستهدف الدورة التي تستمر من 7 - 16 الجاري حوالي (17) شابة جنوبية من كادرات مديرية التواهي، يتلقين خلالها مهارات جديدة في التصوير الرقمي والتعرف على الملامح الأساسية للتصوير الفوتوغرافي بصورة احترافية.