شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عثمان مجلي يلتقي ممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الاوسط وافريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، على هامش اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموًا المنعقد في الدوحة، ممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الاوسط وافريقيا، مكسيم سوبخ، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.

وتلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، رسالة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر مبعوثه الخاص، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، تتعلق بالأحداث الدائرة في أوكرانيا والحرص على دعم الدول الأقل نموًا والأكثر عرضة لشحة الموارد.

وخلال اللقاء أكد مجلي، على دعم اليمن لجهود السلام والمبادرات الدولية لإنهاء الحرب وتجنيب الشعب الأوكراني ويلات ومعاناة الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف: " لأننا نعرف المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها شعبنا اليوم جراء العدوان الحوثي الايراني، كما نعرف أن إيران تاريخيًا لا تصدر إلا الإرهاب والصواريخ المدمرة والطائرات المسيرة وخبراء الالغام، لذا ننشد السلام لكم وللشعب الأوكراني وللعالم أجمع".

وفي سياق حديثه عن الدور الإيراني المؤذي في اليمن، أكد: "إيران دولة مؤذية للمحيط والعالم وهي من يقف خلف تنظيمي القاعدة وداعش وحركات التمرد التي أضرت بالشعوب.".

وقال مجلي، " لدينا أدلة على التدخلات الايرانية في بلادنا بتهريب الأسلحة عبر سفن عملاقة وقوارب صغيرة أعلن عنها الأسطول الاميركي الخامس عدة مرات، والبحرية البريطانية والفرنسية ودوريات خفر السواحل المراقبة في المياه الإقليمية".

ونوه مجلي إلى ضرورة تنسيق المواقف للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي كجماعة ارهابية، وتابع:" بدورنا سنلاحق إيران ونقاضيها في المحاكم الدولية لتورطها الفاضح في تصدير العنف ووسائل القتل والدمار التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من اليمنيين الابرياء، اطفال ونساء وشيوخ".

بدوره أكد مبعوث الرئيس الأوكراني حرص بلاده على إستمرار التعاون المشترك وحرص القيادة الاوكرانية على دعم الدول الأقل نموًا، مشيرًا إلى العلاقات الاوكرانية اليمنية تنعكس في عدة أوجه من بينها الأطباء الأوكرانيين الذين عملوا في اليمن، وساهموا في تطوير القطاع الصحي فيه، متمنيًا أن يحظى بفرصة لزيارة اليمن.

كما أكد حرص بلاده على دعم القضية اليمنية والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الأمم المتحدة، متيقنًا أن يتغلب اليمن على المليشيات ويجتاز هذه المرحلة الصعبة ويعود اليمن قويًا متماسكًا، راجيًا لليمن والشعب اليمني الخير والازدهار.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد بن مبارك، وسفير اليمن في الدوحة راجح بادي، والسفير الاوكراني في الدوحة أندري كوزمينكو.