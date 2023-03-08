شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الشميري يبحث مع مسؤول سنغافوري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن غير المقيم لدى سنغافورة الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم، مع مدير دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية السنغافورية السفير صامويل تان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

السفير الشميري يبحث مع مسؤول سنغافوري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

واستعرض السفير الشميري، التطورات السياسية في بلادنا، والجهود المبذولة لاحلال السلام وعودة الاستقرار..مؤكدًا على اهمية دور الامم المتحدة والفاعلين الدوليين للضغط على المليشيات الحوثية للجنوح إلى السلام وفقًا للمرجعيات الاساسية..مثمنًا موقف الحكومة السنغافورية في استمرار دعمها الحكومة الشرعية في بلادنا.

وعبر الشميري، عن شكره للحكومة السنغافورية لدعمها برامج التدريب والدورات المقدمة لبلادنا في مجالات متعددة منها بناء القدرات، والحوكمة، والبيئة، والطيران المدني، غيرها من الدورات التي استفاد منها العشرات من الكوادر الحكومية.

من جانبه، اشار المسؤول السنغافوري، إلى ان العديد من السنغافوريين من تعود اصولهم إلى اليمن منصهرين في النسيج الاجتماعي السنغافوري وذلك ما يعطي للعلاقات اليمنية -السنغافورية خصوصية.