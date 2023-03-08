إب.. مليشيا الحوثي تفرض اتاوات جديدة على تجار ومؤسسات مدينة القاعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، جبايات مالية كبيرة على المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة في إحدى مدن محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أجبرت التجار وأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، على دفع جبايات مالية تحت مسمى "ضريبة أرباح"، بعد أسابيع من جبايات سابقة حملت مسميات أخرى.



وبحسب المصادر، فقد بلغت الأموال التي تم جباياتها خلال شهر واحد تحت التهديد بالقوة، من بعض المحلات والتجار، نحو 83 مليون ريال.



وأشارت المصادر أن الجبايات الأخيرة، على خلاف جبايات "ضريبة المبيعات" والجبايات التي تحمل مسميات مختلفة طوال العام، والتي تصل لمئات الملايين.



يأتي في الوقت الذي تتعمد المليشيا اهمال المدينة الحيوية التي تعاني من انهيار المشاريع الخدمية والتي في مقدمتها رصف الطرق وخدمات الصرف الصحي والمياه.

