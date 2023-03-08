اليمن.. وفاة 21 شخصا غرقاً جراء انقلاب قارب يقلهم قبالة "جزيرة كمران"

توفي 21 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، إثر انقلاب قارب يقلهم قبالة جزيرة كمران في عرض البحر الأحمر (غربي اليمن).



ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية، عن مدير مكتب الصحة في محافظة الحديدة المُعيّن من الحوثيين خالد المداني، القول إن قاربا يقل 27 شخصا انقلب بعد ظهر (الثلاثاء) قبالة جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة الواقعة في البحر الأحمر.



وأكد المداني أن انقلاب القارب تسبب بوفاة 21 شخصا هم 12 امرأة و7 أطفال ورجلان، فيما نجا ستة أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الثورة بمدينة الحديدة للعلاج.



وأوضح أن الحادثة وقعت بعد ساعات من مغادرة عدد من الأسر على متن قارب من سواحل مديرية "اللحية" شمال محافظة الحديدة في طريقهم لحضور عرس في جزيرة كمران.



وأرجع المداني سبب انقلاب القارب إلى الرياح الشديدة ما تسبب في وقوع هذه المأساة، على حد وصفه.

