شكرا لبحثكم عن خبر فيسبوك تعلن عن عودة ميزة المحادثة مسنجر Messenger والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

‏أعلنت شركة ميتا Meta، عن عودة ميزة المحادثة مسنجر Messenger إلى تطبيق فيسبوك، وذلك بعد أن فصلت الشركة التطبيقين قبل عدة أعوام

وجاء الإعلان في منشور على مدونة فيسبوك، إذ أشار نائب رئيس الشركة توم أليسون إلى أن شركته تقوم بإجراء اختبار يضيف مسنجر إلى تطبيق فيسبوك. وقال أليسون في المنشور: ستروننا نوسع هذا الاختبار قريبًا

يعد هذا الإعلان تراجعًا عن قرار فيسبوك عام 2014 بفصل مسنجر عن التطبيق الرئيسي لفيسبوك، إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في ذلك الوقت إن وجود مسنجر كتطبيق منفصل يسمح بـ تجربة أفضل ، على حد تعبيره. وكان القرار حينها قد أثار استياء الكثير من المستخدمين، لاضطرارهم إلى تثبيت مسنجر بشكلٍ مُنفصل للتواصل مع أصدقائهم على فيسبوك، بعد أن كان ذلك ممكنًا من خلال تطبيق فيسبوك نفسه

ويبدو أن ميتا قد عادت عن هذا القرار بهدف المنافسة مع تيك توك، الذي يتيح خيار مراسلة المشتركين ضمن التطبيق نفسه