شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عزل شبوة عن عدن وابين لاسباب امنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اغلق ، اليوم الأربعاء، الخط الدولي الرابط بين محافظة شبوة وعدن عقب العثور على عبوات ناسفة في مديرية مودية.

وقال مصدر محلي ان العبوات التي عثر عليها وجدت على خط طريق عتق - عدن، مما تسبب في انقطاع الخط منذ صباح اليوم.

وبين المصدر أنهم وجدوا العبوات في منطقة العريف.

وأشار المصدر أن الخط الرابط بين عتق - عدن توقف حتى وصول الخبراء الى مكان تواجد العبوات.