شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عزل شبوة عن عدن وابين لاسباب امنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اغلق ، اليوم الأربعاء، الخط الدولي الرابط بين محافظة شبوة وعدن عقب العثور على عبوات ناسفة في مديرية مودية.
وقال مصدر محلي ان العبوات التي عثر عليها وجدت على خط طريق عتق - عدن، مما تسبب في انقطاع الخط منذ صباح اليوم.
وبين المصدر أنهم وجدوا العبوات في منطقة العريف.
وأشار المصدر أن الخط الرابط بين عتق - عدن توقف حتى وصول الخبراء الى مكان تواجد العبوات.
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