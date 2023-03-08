شكرا لبحثكم عن خبر محمد بن سلمان يستقبل العليمي بالرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لقاءً جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي وأعضاء في المجلس، وهم سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وخلال اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بـ”العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف الاخوية المشرفة للمملكة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، بما في ذلك دورها القائد لتحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانسانية والاقتصادية والانمائية السخية في مختلف المجالات”.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعن الجانب السعودي رئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد آل جابر . اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: الرئيس العليمي يشيد باعتراض واشنطن شحنات أسلحة ومخدرات مهربة