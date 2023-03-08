شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد يحيي المرأة الجنوبية في يومها العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نحيي المرأة الجنوبية، وهي تشارك نساء العالم أفراحها بيوم الثامن من مارس، عيد المرأة العالمي. لقد كانت المرأة الجنوبية رائدة وسباقة في ميادين النضال وساحات العلم والمعرفة، وأسهمت بفاعلية في صناعة التحولات العظيمة لوطننا عبر مختلف المراحل. إننا ننظر، باعتزاز وفخر، لما تسهم به المرأة الجنوبية اليوم من نضال لا يتوقف لاستعادة مجدها وريادتها في استنساخ لذات الصورة المشرقة التي كانت عليها أمهاتنا وأخواتنا في المراحل الأولى لثورة ١٤ أكتوبر وما تلاها من نضال أثمر انتصارات ومكاسب عظيمة لوطننا وشعبنا. نؤكد وقوفنا ودعمنا لنضال المرأة الجنوبية لاستعادة حقوقها وصناعة مجدها كجزء من مجد وحقوق شعبنا الجنوبي العظيم.

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