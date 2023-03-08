"لا نهاية تلوح في الأفق للحرب الكارثية".. باحثة بريطانية تستعرض تعقيدات الصراع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت باحثة بريطانية بارزة "أن الجهود الجارية للتفاوض على اتفاق سلام في اليمن لم تضع حداً للقتال بين جماعة الحوثي والتحالف الذي تقوده السعودية" ولفتت أنه: "حتى لو أثمرت هذه الجهود، فسوف يعاني اليمنيون من عواقب كارثة إنسانية لسنوات قادمة".



واستعرضت الباحثة هيلين لاكنر، في إصدار محدث لكتابها "اليمن في أزمة: الصراع المدمر، الأمل الهش"، مساعي التوصل إلى اتفاق سلام بين في اليمن والخلاف السعودي الإماراتي في اليمن، والمأزق الذي يعيشه اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى حدود سيطرة الانتقالي ومدى تأثيره جنوب اليمن.



وفق ما نشر موقع «Jacobin» الأمريكي - ترجمة "يمن شباب نت" -، فإن تداعيات الاتفاق المباشر بين السعودية والحوثيين، من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الحكومة اليمنية بشكل فعلي، وسيعزز حكم الحوثيين على ملايين اليمنيين، على الرغم من أنه سيهدد أيضًا تماسكم الداخلي".



ولفتت الباحثة البريطانية "كذلك من شأن مثل هذا الاتفاق أن يغير بشكل جذري موقف الحوثيين دوليًا، لأنه سيعطيهم اعترافًا رسميًا"، وأشار "أن مثل هذا الاتفاق سيفيد النظام السعودي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على تخليصه من المستنقع اليمني".



من سياق آخر انتقدت اتفاق ستوكهولم وقالت "أن مجلس الأمن الدولي يواصل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رغم الأساس المنطقي لوجودها غامض، حيث تخضع مدينة الحديدة ومحافظتها بالكامل لسيطرة الحوثيين منذ أواخر عام 2021".



مأزق

منذ اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2017 من قبل حلفائه السابقين من الحوثيين، كان أنصار الله يسيطرون بشكل كامل وحصري على معظم سكان اليمن. حيث بقي أعضاء الأطراف الأخرى في هذه المناطق مجرد "رموز" غير قادرة على التأكيد شفهيًا أو بأي طريقة أخرى على أي آراء تختلف عن آراء حركة الحوثيين المهيمنة.





تتم السيطرة على الاتجاهات السياسية المختلفة داخل حركة الحوثيين بفضل السلطة النهائية لعبد الملك الحوثي. ومن المرجح أن تظهر التوترات والمعارضة الداخلية إلى العلن إذا ما عانت الحركة من انتكاسات عسكرية، أو بمجرد عودة السلام وتفكك يافطة "العدوان الخارجي".

بكل المعايير، فإن حكم الحوثيين هو حكم استبدادي ورجعي، ولا يظهر أي احترام لحقوق الإنسان الأساسية من أي نوع. أي تعبير عن المعارضة قد يؤدي إلى الاعتقال وسوء المعاملة. يتم فرض الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن الطويلة بشكل متقلب، والإعدام حتى للقصر يتبع قرارات المحاكم التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية المعترف بها أو الشفافية المناسبة.



حرية التعبير معدومة: فالصحفيون يُعتقلون ويُحكم عليهم بأحكام قاسية (بما في ذلك الإعدام) لمجرد قيامهم بعملهم. تشمل القيود المفروضة على حقوق المرأة أن تكون برفقة أقارب من الذكور عند السفر والاضطرار إلى ارتداء عباءات فضفاضة لتتوافق مع قواعد اللباس الحوثي. تُعتقل النساء تحت أبسط الذرائع، ويعانين أكثر من الرجال عند احتجازهن، ويواجهن انتهاكات بما في ذلك التحرش والاعتداء الجنسيين.



الانفصاليون الجنوبيون



كان التعاون الإضافي بين الشريكين في التحالف فيما يتعلق بالانفصال الجنوبي محدودًا. دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك تحركاته العسكرية، ضد قوات الحكومة الشرعية بعد توقيع اتفاق الرياض. فوفقًا لبنوده، كان من المقرر تنفيذ الاتفاق بأكمله في غضون شهرين. في الواقع، لم تكن إعادة انتشار القوات العسكرية قد حدثت حتى في الوقت الذي تم فيه استبدال هادي بالمجلس الرئاسي في أبريل 2022.



هناك بعض النقاط التي يجب طرحها حول الانفصاليين الجنوبيين. أولاً، المجلس الانتقالي الجنوبي هو مجرد فصيل واحد فقط من بين العديد من الفصائل الانفصالية الجنوبية، ويواصل العديد من الجنوبيين دعم الوحدة اليمنية. ثانيًا، ترجع شهرة المجلس الانتقالي الجنوبي على الصعيد الدولي إلى الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ثالثًا، تقتصر السيطرة العسكرية الفعلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وتأثيره السياسي على الأرض على مناطق منشأ قادته. على النقيض من ذلك، يأتي دعم الحكومة اليمنية في الجنوب بشكل أساسي من الجزء الشرقي من محافظتي أبين وشبوة. معظم الحضرميين والمهريين لا يؤيدون أياً من هذين الفصيلين.



أخيرًا، يتميز حكم المجلس الانتقالي الجنوبي بنفس الاستبداد والقمع الموجود في أماكن أخرى. هناك حالات اختفاء واعتقالات تعسفية بما في ذلك التعذيب والاغتيالات، لا سيما للإسلاميين على الرغم من حقيقة أن حزب الإصلاح، هو جزء مهم من قوات الحكومة الشرعية.

الخلاف السعودي ـ الإماراتي

استمرت العلاقات بين الشريكين الرئيسيين للتحالف الذي تقوده السعودية في اتباع مسارات متباينة بشكل متزايد في حرب اليمن وما بعدها.



أولاً، كل هذا كان له عواقب على الأرض، وأدى ذلك إلى استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن. حيث يتكشف الخرق المتزايد بين الحكام السعوديين والإماراتيين في الغالب في اليمن حيث دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية، بما في ذلك من خلال العمل العسكري المباشر.



ثانياً، زاد اعتماد الإمارات على عملائها اليمنيين، وليس من المرجح أن تتصرف أي من هذه المجموعات ضد المسؤول عن رواتبها في الإمارات، في الواقع تعزز الخصومات والعداء المتبادل بينهما من نفوذ الإمارات.



ومن الملاحظ أيضًا أن "انسحاب" الإمارات لا يزال جزئياً، وعلى الرغم من سحبها لقواتها العسكرية من مواقعها في عدن، إلا أنها لا تزال موجودة في مقر التحالف في عدن، فضلاً عن احتفاظها بقوات في المخا وفي مواقع تسيطر على باب المندب، بما في ذلك المنشآت الجوية التي شُيدت عام 2021 في جزيرة بريم.



إلى الشرق، لم تتخلى الإمارات عن سيطرتها على مطار المكلا في الريان، والذي لا يزال مغلقًا في الغالب أمام حركة المرور المدنية والذي قد يستمر دوره كسجن وموقع تعذيب. والأهم من ذلك أنها لم تظهر أي مؤشر على التخلي عن قاعدتها وسيطرتها على ميناء تصدير الغاز ومحطة بلحاف في شبوة.



أثر أحد الأحداث العسكرية على استراتيجيات النظامين السعودي والإماراتي على حد سواء وكان له تأثير متوسط ​​المدى على سياساتهما. فبعد سلسلة من الحوادث البحرية وغيرها، وفي 14 سبتمبر 2019 تسببت غارة جوية بطائرة بدون طيار وصواريخ على منشآت نفطية رئيسية في بقيق وخريص السعودية في حرائق كبيرة وفرضت الإغلاق المؤقت للمنشآت، مما قلص صادرات النفط السعودية بمقدار النصف طوال أسابيع.



على الرغم من ادعاء الحوثيين، إلا أنه سرعان ما اتضح أن الهجوم جاء من الشمال والشرق، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يكون الحوثيون هم من شنوه، كان الرد الفاتر للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالتأكيد أقل من توقعات دول الخليج.



البحث عن مخرج: بعد ذلك، اضافة للهجوم الفعلي للحوثيين على أبو ظبي في يناير 2022، خلصت كلتا الدولتين أنهما لا يمكنهما الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع عنهما، وبالتالي كان الاعتماد على الذات أمرًا ضروريًا.



وسط مخاوفهم بشأن ضعف الدعم من الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أكدت إدارة جو بايدن الجديدة عزمها على إنهاء حرب اليمن، وافق السعوديون والإماراتيون على نقل السلطة الرسمية من هادي إلى المجلس الرئاسي في الرياض في 7 أبريل 2022. كلاهما يأملان في أن تؤدي المفاوضات اللاحقة إلى إنهاء الهجمات على أراضيهم وتمكينهم من إنهاء مشاركتهم العسكرية في اليمن.



يبدو أن كلاهما مصمم بالفعل على إنهاء المشاركة المباشرة في اليمن، على الرغم من أن تصورهما لما سيترتب على الحل من غير المرجح أن يجلب السلام والتنمية المستدامين لليمنيين. ربما كان الهدف من إنشاء المجلس الرئاسي خلق جبهة موحدة بين العناصر المدعومة من الإمارات والسعودية لمواجهة الحوثيين. ومع ذلك اتسمت الأشهر الستة الأولى، كما هو متوقع، بالانقسامات الداخلية والصراع بين الفصائل المتباينة.





ازدادت المعاناة الشعبية مع استمرار انهيار الاقتصاد اليمني مع تفاقم القبضة الخانقة على الحديدة وموانئ أخرى، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 50 في المائة منذ بدء الحرب، مما ترك اليمنيين مع دخل الفرد بحوالي 600 دولار أمريكي - أقل من نصف قيمته قبل الحرب.



تلعب القضايا البيئية أيضًا دورًا رئيسيًا في تدهور الظروف المعيشية للسكان، في عام 2020 و2021 و2022، كانت هناك فيضانات مدمرة في أجزاء كثيرة من البلاد على نطاق غير مسبوق إلى حد كبير، ومن المرجح أن يصبح هذا الاتجاه أكثر تكرارا.



مقدمة الطريق

بعد أكثر من ثماني سنوات من الدمار العسكري، والانهيار الاقتصادي، وتفكك البنية التحتية الاجتماعية، والتشرذم، فإن الغالبية العظمى من سكان اليمن البالغ عددهم ثلاثين مليون نسمة قد تحولوا إلى أقصى درجات اليأس والعوز.



وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق "سلام" على المدى القصير أو المتوسط، فسيتم ترك اليمنيين يحاولون استعادة ظروف معيشية مقبولة في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية إقليمية معادية للغاية وصعبة، وفي عالم عربي منقسم بشكل متزايد يهيمن فيه على شبه الجزيرة ملكان سلطويان بشكل خاص.



تداعيات الاتفاق المباشر بين السعودية والحوثيين واضحة، من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الحكومة اليمنية بشكل فعلي، على الرغم من بعض التأكيدات على عكس ذلك، وسيعزز حكم الحوثيين على ملايين اليمنيين، على الرغم من أنه سيهدد أيضًا التماسك الداخلي لحركتهم الناشئ عن مقاومتها "للمعتدي الخارجي". كذلك من شأن مثل هذا الاتفاق أن يغير بشكل جذري موقف الحوثيين دوليًا، لأنه سيعطيهم اعترافًا رسميًا.



ركزت جهود وساطة الأمم المتحدة على محاولة منع استبعاد الحكومة اليمنية من أي اتفاق نهائي. من الواضح أن مثل هذا الاتفاق سيفيد النظام السعودي من خلال إضفاء الطابع الرسمي على تخليصه من المستنقع اليمني، مرة أخرى، حصل الحوثيون على تنازلات كبيرة من خصومهم دون تقديم أي تنازلات ملحوظة خاصة بهم. تبقى النتيجة أن نرى.



اقتصاديًا، يعزز الحوثيون من موقفهم على حساب قوات الحكومة الشرعية، في البداية فإن نظام الضرائب المنتظم والفعال لديهم، يعني أنهم قادرون على الاستمرار من الناحية المالية، حتى لو كانوا تحت الضغط. وأدت استراتيجيتهم لإعادة فتح ميناء الحديدة لجميع البضائع إلى منع البضائع التي تم تفريغها في عدن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وبالتالي ضمان وصولهم إلى أموال الموانئ الإضافية مع تقليل تلك الخاصة بـالحكومة اليمنية.



ومع دعوة الأمم المتحدة لأكثر من 4 مليارات دولار لتمويل المساعدات لعام 2023، من الواضح أن الوضع الإنساني مستمر في التدهور، ومع وجود العديد من الطلبات المتنافسة على مثل هذا التمويل في أجزاء أخرى من العالم، من المرجح أن تكون التعهدات أقل بكثير من المتطلبات.



وتم الاستجابة من قبل المانحين في مبلغ مماثل للعام الماضي 2022، بنحو 52 في المائة فقط من الهدف، وهو أدنى مستوى منذ بدء الأزمة، سيستمر اليمنيون في المعاناة بينما يظل قادتهم وقيادات الأطراف الخارجية الرئيسية غير مبالين تمامًا بمحنتهم.



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