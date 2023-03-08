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بغياب الزبيدي وطارق صالح والمحرمي.. رئيس وأعضاء مجلس القيادة يلتقون ولي العهد السعودي 

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المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، مساء الثلاثاء، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية ، ، بحضور أعضاء المجلس، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وحسب وكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف الاخوية المشرفة للمملكة، بما في ذلك دورها القائد لتحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانسانية والاقتصادية والانمائية السخية في مختلف المجالات.

وغاب عن اللقاء رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، المقيم في الإمارات، بالإضافة إلى طارق صالح بازرعة المحرمي، يأتي في ظل تصعيد المجلس الانتقالي ضد مجلس القيادة، وكذا المحادثات بين السعودية والحوثيين برعاية أممية بشأن الحل السياسي في اليمن. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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