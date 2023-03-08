مليشيات الحوثي تختطف رئيس وأمين عام اتحاد كرة القدم بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت، مليشيا الحوثي، الثلاثاء، رئيس فرع اتحاد كرة القدم والأمين العام في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف المسؤولََين، بعد تحريض مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عليهما؛ لتنفيذهما توجيهات الفيفا، والاتحاد اليمني لكرة القدم، والتي نصت على تجريم أي شعارات سياسية في ملاعب كرة القدم.

وأوضحت المصادر، أن رئيس وأمين عام اتحاد كرة القدم بالحديدة، رفضا كذلك السماح بارتداء شعارات لا علاقة لها بالرياضة، خلال افتتاح ملعب العلفي بين منتخبي الحديدة وصنعاء.

يأتي هذا بعد يوم من إصابة مسؤول رياضي في محافظة إب، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء اجتماع مع عدد من القيادات الحوثية في إحدى المدارس بمدينة إب.

وعمدت مليشيا الحوثي على اقحام شعاراتها الطائفية في كافة المحافل التربوية والرياضية، مستعينة على ذلك بقوة السلاح، وتهديد من يخالفها بالاختطاف أو الابعاد من مكان عمله.