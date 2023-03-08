أكاديمية بازرعة للطيران تنصب خيمة اعتصام احتجاجية أمام مطار عدن الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - نصبت إدارة وموظفو وطلاب أكاديمية بازرعة للطيران في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، خيمة اعتصام أمام مطار عدن الدولي، احتجاجا على عرقلة النشاط التطبيقي للأكاديمية بداخل المطار.



وقال رئيس مجلس الأكاديمية الكابتن صالح ابو بكر بازرعة، في تصريح لـ "يمن شباب نت"، إن طلاب وموظفي الأكاديمية يعتزمون الاعتصام أمام مطار عدن الدولي وذلك بعد نصب أولى الخيام في سابع وقفة احتجاجية، داعيا جميع النقابات والناشطين للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم.



واتهم بازرعة، قيادة التحالف الموجودة في مطار عدن الدولي، بمنع إدخال باقي المواد لتجهيز مقر القطاع التطبيقي للأكاديمية الواقع بداخل المطار.



وأضاف أن الأكاديمية تعمل وبشكل قانوني وقد منحت التصاريح اللازمة من جميع الجهات المسؤولة بما فيها هيئة الطيران المدني.



وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإنصافهم وتسهيل استكمال تجهيز هنجرهم التعليمي الذي أعيد بناؤه عقب تدميره في حرب العام 2015.



