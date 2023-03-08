باحث آثار: تمثال برونزي لقائد من "سبأ" يُعرض للبيع في مزاد بأمريكا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الباحث في مجال الآثار عبدالله محسن، إن تمثالا برونزيا لرجل قيادي من سبأ اليمن، سيُعاد عرضه للبيع في مزاد أمريكي للآثار بعد يومين.



وأضاف أن "التمثال من مجموعة (فايز بركات) فشل المزاد في بيعة في 26 سبتمبر 2019م بسبب المبالغة في السعر الافتتاحي للمزاد، ويتم عرضه من جديد في 9 مارس 2023م في مزاد أرتيمس في الولايات المتحدة".



وأشار في منشور على "فيسبوك"، أن التمثال هو واحد من مجموعة من آثار اليمن التي يقتنيها ويعرضها للبيع جامع آثار (فلسطيني) يدعى (فايز بركات) يحمل الجنسية الأمريكية، من مواليد 1949م، ومن أنصار خرافة الشرق و(اليمن التوراتي).



وعن مواصفات التمثال أوضح "محسن"، أنه "تمثال ساحر من البرونز المصبوب، من القرن السادس قبل الميلاد، لرجل واقف ذي أكتاف عريضة وذراعاه منحنيان عند المرفقين كما لو كانا يحملان قرباناً، ويتجه للأمام بمظهر جاد نوعاً ما، له عيون كبيرة لوزية الشكل، وخط جبين حاد، وأنف طبيعي، وشفاه مقلوبة، ولحية مشذبة بعناية تتوج بتصفيف مجعد".



وتابع في وصفه للتمثال: "يرتدي رداء ضخماً يبرز منه خنجر (جنبية)، مع طيات ستائر تتدلى على جسده الرياضي (يعرف هذا النوع من الملابس في اليونان بالهيميشن ويشبه ملابس الإحرام)، وتذكرنا هذه الطيات جنباً إلى جنب مع موقفه وسلوكه الصارم بشخصيات يونانية وقبرصية قديمة، مما يشير إلى أنه بالإضافة إلى التجارة بين اليمن وجنوب أوروبا كان هناك تبادل للأفكار الجمالية بين هذه الثقافات".



وفي وقت سابق أمس الاثنين، كشف الباحث اليمني، أن شاهداً جنائزياً لوجهٍ يمني نبيل، سيعرض للبيع بعد ستة أيام في مزاد أبولو الشهير.



وعلى مدى عقود من الزمن تعرضت آثار اليمن القديم للنهب والتهريب، وزادت حدة عمليات تهريبها والمتاجرة بها مع اندلاع الحرب الأخيرة في البلاد.

