شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تبدأ خطوات بناء مطار عدن الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتوجيهات وإشراف مباشر من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، باشرت الفرق الهندسية من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وهيئة المنطقة الحره، اليوم، بالنزول الميداني لمتابعة سير عمل تحديد حرم موقع مطار عدن المستقبلي، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2021م،بمساحة إجمالية تقدر بـ 2770 هكتار، بمنطقة راس عمران بمديرية البريقة بالعاصمة عدن

وقامت الفرق الهندسية، بحضور الوكيل المساعد لقطاع سلامة الطيران الكابتن محمد مقبل مثنى، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام أحمد المفلحي، ومدير عام التخطيط الفني والمشاريع بهيئة الطيران المهندس يحي حسن الكاف، ومدير عام التجهيزات الفنية بقطاع المطارات المهندس احمد بدر الكسادي، وعدد من المهندسين والمختصين من هيئتي الطيران المدني والأرصاد والمنطقةالحره، بإسقاط النقاط الخاصة بمعالم مطار عدن المستقبلي، واستكمال عملية الإستلام للموقع من قبل وزارة النقل

واكد الوكيل المساعد لقطاع سلامة الطيران الكابتن محمد مقبل مثنى، أن مطار عدن المستقبلي جاءت فكرة انشاءه استنادآ الى الرفع المقدم من وزارة النقل لمجلس الوزراء للمصادقة عليه ،كمطار مستقبلي إلى جانب مطار عدن الدولي في إطار خطة الوزارة لتوسعة المطارات والمنشآت التابعة للوزارة ،لافتاً إلى ان المطار سيمثل إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالعاصمة عدن ويعزز من النهوض بالعملية التنموية والاقتصادية والاستثمارية للعاصمة عدن

واوضح الكابتن محمد مقبل مثنى، بإن المطار سيتم تصميمه وفق أعلى المواصفات والمستويات للخدمات المقدمة للمطارات الدولية وفقاً لمعايير وتصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني وذلك لما سيتمتع به من إمكانيات ومستوى عالي من حيث الأنظمة والتجهيزات والقدرة الاستيعابية للرحلات والمسافرين القادمين والمغادرين للبلاد

وبين الوكيل المساعد لقطاع سلامة الطيران الكابتن محمد مقبل، حرص قيادة وزارة النقل ممثلة بمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز أعمال الاسقاطات والترسيم الشامل خاصة وان معالي الوزير حُميد يتابع الأعمال المنجزة اولآ بأول ويعمل على تذليل كافة المعوقات مع كافة الجهات واجهزة السلطة و التنسيق مع كافة الجهات والاجهزة الحكومية بما فيها معالي وزير الدولة محافظ عدن الذي يقدم اوجه العون وترتيبات الحماية الكافية.. ووجه الوزير بتوفير كافة الامكانيات اللازمة لإنجاز اعمال الإسقاط على الارض