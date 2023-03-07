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إصابة مواطن برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية شمالي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب شاب، الثلاثاء، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، شمالي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سامي فوزي عبده حسن (22 عاماً) أصيب، صباح اليوم، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في حي الروضة".
 
وأوضح أن قناصة المليشيا المتركزة في معسكر الأمن المركزي استهدفت الشاب، أثناء تواجده جوار منزله بالقرب من بريد الروضة، وتم نقله إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاجات اللازمة.
 
ووثقت منظمات محلية ودولية سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب، برصاص القناصة والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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