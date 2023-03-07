تتعلق بالحرب الأوكرانية والعلاقة بين البلدين.. الرئيس اليمني يتلقى رسالة من نظيره الأوكراني

المنامة - ياسر ابراهيم - تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس رسالة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، ممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الاوسط وأفريقيا، مكسيم سوبخ، على هامش اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموًا المنعقد في الدوحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء تلقى مجلي رسالة من الرئيس الأوكراني عبر مبعوثه الخاص، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتعلق بالأحداث الدائرة في أوكرانيا والحرص على دعم الدول الأقل نمواً والأكثر عرضة لشحة الموارد.



وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، فيما أكد مجلي، على دعم اليمن لجهود السلام والمبادرات الدولية لإنهاء الحرب وتجنيب الشعب الأوكراني ويلات ومعاناة الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وقال: "لأننا نعرف المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها شعبنا اليوم جراء العدوان الحوثي الإيراني، كما نعرف أن إيران تاريخيًا لا تصدر إلا الإرهاب والصواريخ المدمرة والطائرات المسيرة وخبراء الالغام، لذا ننشد السلام لكم وللشعب الأوكراني وللعالم أجمع".



وفي سياق حديثه عن الدور الإيراني المؤذي في اليمن، أكد مجلي، أن "إيران دولة مؤذية للمحيط والعالم وهي من يقف خلف تنظيمي القاعدة وداعش وحركات التمرد التي أضرت بالشعوب".



وأضاف:" لدينا أدلة على التدخلات الإيرانية في بلادنا بتهريب الأسلحة عبر سفن عملاقة وقوارب صغيرة أعلن عنها الأسطول الأميركي الخامس عدة مرة، والبحرية البريطانية والفرنسية ودوريات خفر السواحل المراقبة في المياه الإقليمية".



ونوه مجلي إلى ضرورة تنسيق المواقف للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي كجماعة ارهابية، مضيفا:" بدورنا سنلاحق إيران و نقاضيها في المحاكم الدولية لتورطها الفاضح في تصدير العنف ووسائل القتل و الدمار التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من اليمنيين الابرياء، أطفال و نساء و شيوخ".



بدوره أكد مبعوث الرئيس الأوكراني حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك وحرص القيادة الأوكرانية على دعم الدول الأقل نموًا.



وأشار إلى العلاقات الأوكرانية اليمنية تنعكس في عدة أوجه من بينها الأطباء الأوكرانيين الذين عملوا في اليمن، وساهموا في تطوير القطاع الصحي فيه، متمنيًا أن يحظى بفرصة لزيارة اليمن.



كما أكد حرص بلاده على دعم القضية اليمنية والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الأمم المتحدة، متيقنًا أن يتغلب اليمن على المليشيات ويجتاز هذه المرحلة الصعبة ويعود اليمن قويًا متماسكًا، راجيًا لليمن والشعب اليمني الخير والازدهار.

