"أطباء بلاحدود" تعلن انتشار مرض "الحصبة" في حجة شمالي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رئيس منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية كريستوس كريستو، الثلاثاء، انتشار مرض الحصبة وسط الأطفال بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال غربي اليمن، داعيا إلى توسيع نطاق التطعيم.



وقال بيان صادر عن مكتب المنظمة في اليمن، إن "المحطة الأخيرة للرئيس الدولي للمنظمة خلال زيارته للبلاد، كانت مستشفى عبس العام في محافظة حجة، وهي إحدى أكبر الاستجابات الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود حول العالم".



وخلال الزيارة، قال كريستو: "رأيت هنا العديد من الأطفال المصابين بعدوى الحصبة.. الفريق الطبي أفاد بأن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هي الفجوة الكبيرة في اللقاحات الروتينية وانخفاض مستوى التطعيم بين الأطفال"، وفق البيان.



وأضاف رئيس المنظمة: "من الواضح أن هناك حاجة لتوسيع نطاق أنشطة التطعيم .. أتيحت لي الفرصة لمناقشة هذا الموضوع مع وزير الصحة (بحكومة الحوثيين) في صنعاء (طه المتوكل) وأكد أنهم سيبذلون الجهود لتوفير اللقاحات للجميع".



وتابع: "هنا رأيت أيضا عددا كبيرا من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات وكان من الممكن منع وقوع العديد من هذه الإصابات (..) بالحصول على الغذاء الضروري والرعاية الصحية في الوقت المناسب".



وفي الآونة الأخيرة، وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية اتهامات للحوثيين بحظر اللقاحات، ما تسبب في عودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.



وقبل أكثر من أسبوع، وصل كريستو إلى اليمن في زيارة غير محددة المدة للاطلاع على احتياجات الوضع الإنساني والصحي في البلاد.

