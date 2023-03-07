شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي لحج يناقش استعدادات مؤسستي الكهرباء والمياه للصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج في إجتماعه اليوم، برئاسة محافظ المحافظة أحمد تُركي، التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، ومستويات استعداداتهما لاستقبال الموسم السنوي لفصل الصيف المقبل.

وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصَّلَاحِي، وعدد من وكلاء المحافظة، استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة المهندس مُنِيف العَقرَبِي، تقرير المؤسسة الذي بيَّن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية الراهنة بمديريات الحَوطَة، وتُبَن، ويَافِع، والحَد، والمُفلِحِي، ويِهَر، التي تبلغ إجمالًا 46،5 ميغا وات، فيما الاحتياج الفعلي في مديريات المحافظة كافة، من التيار يصل إلى 112 ميغا وات، وأدى ذلك إلى حدوث العجز في الطاقة المطلوبة، بلغ 72،5 ميغا وات.

وأوضح التقرير أن المؤسسة في إطار تأهبها لمواجهة تحديات الموسم الفصلي الصيفي للعام الجاري، ستعمل جاهدة على توفير محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 10 ميغا وات، بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن، وتوسعة المحطات الرئيسة بمحوِّلات سعاتها أكبر من الحالية، وصيانة المحوِّلات الفرعية والمختنق منها، وحل مشكلة توقف الخدمة الكهربائية عن مديريتي طُور البَاحَة والمُسَيمِير، بعمل محطات فيهما، وإمداد كهرباء مدينة الحَبِيلَين بمديرية رَدفَان، من 132 كيلو ڤولت، من محطة الرئيس، وصيانة الشبكة الكهربائية من الضغطين العالي والمنخفض حسب البرامج الاستثمارية، وتجهيز المشتقات النفطية للمحطات وفقًا للعقود المبرمة مع شركات الطاقة المشتراة.

وأشار إلى أن المؤسسة حققت خلال العام المنصرم 2022 م، إيرادات مالية بلغت 2 مليار و643 مليون و274 ألف و764 ريالًا.

بدوره، نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج طلال عبد الجليل، تطرق في تقرير مؤسسته إلى إستعدادها لمجابهة موسم الصيف المرتقب، واعتكافها تفاديًا لانقطاع التيار الكهربائي فيه، على استكمال تشغيل مجموعة من الآبار عن طريق منظومات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة ووحدة مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بالوزارة، وإعادة تأهيل بعض الآبار العاملة الآن وصيانتها وتصفيتها بغية تحسين الخدمة المائية وزيادة إنتاجية الآبار، وتأهيل مولِّدات الكهرباء وصيانتها لتموينها بمادة الديزل وتشغيلها، في كلٍ من الحقل المائي بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن، وفي مناطق الوَهْط، وكَود الزَّغبَرِي، وبَيت عِيَاض، وطَهرُور، والشَّقعَة، والعَنَد بالمديرية نفسها، وتركيب عدَّادات جديدة للمياه للمشتركين في منطقة العَنَد بمديرية تُبَن.

وأوضح أن إجمالي المتحصلات المالية للعام المنصرم 2022 م، عن مبيعات المياه بمديريتي الحَوطَة وتُبَن، وصل إلى 17 مليونًا و572 ألف و872 ريال يمني.

وشدد الاجتماع، على ضرورة وضع خطة عمل جديدة للتحصيل الفعلي لإيرادات مؤسسة المياه بمحافظة لحج من المستهلكين بمساعدة الجهات المعنية، وبإجراء، في غضون الأسبوع الآتي، عملية الحصر الشامل للمنشآت التجارية وملَّاكها، بمنطقة محطة " السلام " للمشتقات النفطية بمديرية تُبَن، من لجنة مكونة من المرافق الحكومية المختصة بالمحافظة.