شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل حضرموت يطلع على سير العمل في مكتب التربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل اول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على نشاط وبرامج مكتب التربية والتعليم في ساحل حضرموت.

وأستمع من مدير المكتب، أمين باعبّاد، إلى شرح حول الجهود المبذولة لتعزيز استقرار العملية التعليمية وتطوير مستوى الأداء وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل في الحاسوب والمهارات الحياتية والروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد بن حبريش، على أهمية توفير المزيد من الفرص والبرامج التي تسهم في تحسين جودة التعليم، وتلبية متطلباته..داعيًا إلى خلق تعاون وشراكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الداعمة للتعليم.