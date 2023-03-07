شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تبحث مع وكالة الجايكا اليابانية توسيع مشاريع دعمها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وفد اليمن المشارك فى برنامج اعادة الاعمار اليوم مع النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ناوكي أندو ومسؤولي الوكالة تطوير الشراكة الثنائية فى المجالات التنموية والاقتصادية واعادة الاعمار.

وتطرق نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب إلى نتائج مشاركة اليمن في برنامج اعادة الاعمار وضرورة التعاون والعمل سويا نحو افاق مستقبلية مستدامة واستمرار التنسيق والعمل فى مجالات البنية التحتية والتاهيل.. لافتا إلى أهمية اعادة فتح مكتب لـ(جايكا) في العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبه عبر سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني عن تقدير اليمن للدعم الذى تقدمه الحكومة عبر الوكالة اليابانية واهمية توسيع التعاون

لمًا من شانه ان يدعم توجهات الحكومة اليمنية فى برنامج الاصلاحات وللمضي فى خطه التعافي الاقتصادي لتطبيع الاوضاع والمتسقة مع الجهود اليابانية الداعمة لاحلال السلام والاستقرار في اليمن عبر توسيع مشاريع الجايكا التنموية والاقتصادية وبرامج التدريب والتأهيل التى تقدمها مستعرضا اهم الاحتياجات الملحة في الوقت الراهن.

من جانبه اكد المسؤول الياباني حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات مع اليمن والمساهمة فى مساعى أحلال السلام والاستقرار من خلال مشاريع الاعمار والتأهيل والتدريب والخبرات لعكس التجربه اليابانية الرائدة فى اليمن.