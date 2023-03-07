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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة عمل مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في الطوارئ الصحية التي تنظمها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،

بدء ورشة عمل مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر

وتناقش الورشة على مدى خمسة ايام بمشاركة ٤٠ مشاركًا من القطاعات الصحية المختلفة، عدد من الموضوعات المتعلقة بمفهوم المخاطر الصحية ونهج إدارة الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث واجراءات تقليل المخاطر الاستراتيجية.

كما تهدف الورشة، إلى تحديد أولويات الإجراءات لتكون جاهزة للمخاطر المحتملة مع امكانية الحد من طوارئ الصحة العامة الرئيسية وتقييم المخاطر التي تواجه البلاد باستخدام مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية الشاملة للجميع.

و أكد مدير عام الطوارئ والاسعافات بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي، ومسؤول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور بيتجل، ومسؤول الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتور باسل عبيد، على اهمية تبني مخرجات تسهم في التخطيط السليم لمواجهة أي طارئ صحي قد يحدث وتحديد الأولويات في إدارته وفهم الأولويات وتحديد تراتبيتها.