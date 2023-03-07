شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يلتقي الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة إسماعيل عمر جيله، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الاثار السلبية التي احدثها الانقلاب الحوثي في اليمن وتدميره لأهم إرث حضاري في المنطقة خدمة للأجندة والمشروع الإيراني الارهابي.

ونقل مجلي، تحيات وتقدير فخامة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء المجلس، إلى فخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله وإلى الحكومة والشعب الجيبوتي الشقيق.. مشيدًا بالمواقف الجيبوتية الداعمة لليمن واليمنيين في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تشهدها اليمن بسبب انقلاب وحرب مليشيات الحوثي على الدولة.

وقال " تربطنا علاقة أخويه وتاريخهً وطيدة مع جيبوتي، وتزداد هذه العلاقة صلابة في الموقف الجيبوتي الصلب والرافض للتدخلات الايرانية في بلادنا".. مشيدًا بالتنسيق الأمني المستمر مع الجهات اليمنية والدولية في الحد من تهريب الاسلحة الايرانية والمخدرات إلى الحوثي، وضبط العديد من السفن بالتعاون مع البحرية الامريكية والفرنسية واليمنية وغيرها من السفن الدولية التي تتواجد في المياه الاقليمية في البحر الأحمر.

وأضاف "ان أستمرار ايران في تأجيج الصراع وإرباك أمن دول المنطقة وشعوبها بحاجة إلى موقف شامل يردها عن سلوكها الارهابي الذي يتنامى ويكبر بتصدير العنف والقتل والتخريب وتسميم العقول"..مشيرًا إلى أن اليمن تدفع ضريبة الارهاب الإيراني الذي نخر جسد الدولة اليمنية منذ الثمانينات بواسطة الحركات السرية والمدارس الشيعية والهلال الأحمر الايراني الذي استخدم لأغراض غير انسانية.

وأعرب مجلي، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لمواقف الأشقاء في جيبوتي من خلال دعمهم لأبناء اليمن المقيمين في الأراضي الجيبوتية، والذين يمارسوا أعمالهم وإدارة مصالحهم اليومية بصورة طبيعية، وهي مواقف تشكر عليها جيبوتي.

وثمن احتضان جيبوتي على أراضيها عدد كبير من اليمنيين النازحين من جحيم وبطش حرب مليشيا الحوثي الإيرانية..مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تلعبها جيبوتي في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومواقفها ضمن تجمع الدول المطلة على البحر الاحمر الرافض للتواجد الايراني في ممراته المائية.

من جانبه حمّل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، تحياته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني.

وقال " اليمن بالنسبة لنا غالي، وإمتداد مهم لجيبوتي، وأمن وإستقرار اليمن يهمنا ويهم الدول المطلة على البحر الاحمر والقرن الافريقي"..مؤكدًا دعم ومساندة جيبوتي لليمن في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وكذا دعم الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسفير اليمن لدى الدوحة راجح بادي، والمندوب الدائم لبعثة بلادنا في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، وفي وقت اخر في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.